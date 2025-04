L’UMQ dévoile ses priorités pour la campagne fédérale

Dans le contexte d’une campagne électorale fédérale cruciale, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) interpelle les partis politiques avec une liste de sept priorités visant à soutenir concrètement les collectivités locales.

« Les municipalités sont des actrices incontournables du développement économique, social et environnemental », affirme Martin Damphousse, président de l’UMQ et maire de Varennes. Selon lui, il est essentiel que le gouvernement qui sera élu le 28 avril prochain prenne des engagements fermes à l’égard des municipalités du Québec.

L’UMQ a présenté récemment les revendications des gouvernements de proximité dans le cadre de la campagne électorale fédérale, dans un contexte marqué par l’incertitude économique et politique. L’organisation appelle à un partenariat solide entre les municipalités et le gouvernement du Canada, pour assurer la vitalité des régions et le bien-être des citoyens.

La première requête concerne le maintien du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. L’UMQ demande que les sommes soient rapidement transférées au gouvernement du Québec, sans condition, afin qu’elles puissent être utilisées efficacement sur le terrain.

Deuxième revendication : une bonification des montants versés aux municipalités québécoises dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence (TECQ), essentiel pour le financement des infrastructures locales.

En matière de sport et de loisirs, l’UMQ souhaite l’ajout de nouvelles enveloppes pour la construction et la rénovation d’infrastructures récréatives et sportives, qui répondent à des besoins criants dans plusieurs communautés.

Sur le plan économique, l’Union demande également que les contre-mesures tarifaires ne soient pas appliquées sur des produits essentiels à la réalisation des projets municipaux, notamment ceux pour lesquels il n’existe pas de sources d’approvisionnement locales. Elle propose également d’utiliser les leviers gouvernementaux pour soutenir l’émergence d’entreprises québécoises et canadiennes dans ces secteurs stratégiques.

Mobilité et vitalité

Pour ce qui est de la mobilité, l’UMQ suggère de devancer le versement des sommes prévues dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada, de manière à accélérer la mise en œuvre de projets structurants dans les centres urbains comme dans les régions.

La vitalité des régions passe aussi par un meilleur accès aux services aériens. C’est pourquoi l’organisation plaide pour une bonification de l’enveloppe du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires, qui soutient l’entretien et la modernisation des petits aéroports.

Enfin, l’UMQ réclame que toute nouvelle somme destinée aux municipalités québécoises soit transférée au gouvernement du Québec dans un délai maximal de six mois, afin d’éviter les retards administratifs qui freinent l’action sur le terrain.