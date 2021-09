AGA de DELP : Le développement commercial au cœur des échanges

Développement économique La Pocatière (DELP) a présenté un autre bilan financier positif lors de l’assemblée générale tenue le 28 septembre au Centre Bombardier. La possibilité de réaliser une étude sur le potentiel commercial du milieu pocatois et l’absence à l’AGA de représentants de ce secteur et du milieu industriel sont toutefois les éléments qui ont le plus soulevé les passions lors des échanges.

Une hausse de la subvention au fonctionnement de la Ville de La Pocatière, de celle du ministère de l’Économie et de l’Innovation et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant l’espace d’accélération et de croissance et davantage de revenus liés à l’exploitation du Marché public se dégagent des états financiers. Combiné à une diminution des charges à différents postes budgétaires et un remboursement légèrement moins important que l’an dernier sur le prêt contracté pour le bâtiment industriel locatif, cet imposant excédent financier s’explique aisément.