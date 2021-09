Vent de fraicheur et de nouveautés pour le marché virtuel La chèvre & le chou

La nouvelle identité du marché virtuel au printemps dernier aura permis d’insuffler un vent de fraicheur. L’équipe continue de mettre les bouchées doubles pour soutenir les producteurs et améliorer l’accessibilité des produits locaux sur le territoire de L’Islet et Montmagny. Au cours des prochains mois, il est notamment question de réaménager les locaux du marché pour faciliter l’intégration de nouveaux producteurs, un marché en pleine expansion.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Municipalité de Cap-Saint-Ignace, la MRC de Montmagny s’est vue octroyer une aide financière de 35 000 $ par l’entremise du programme Proximité, mis en œuvre en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. L’aide est prévue pour la réalisation des travaux du local situé dans l’ancien presbytère de Cap-Saint-Ignace, quartier général du marché. Besoins croissants obligent, le réaménagement du local de répartition des commandes et l’achat de nouveaux équipements étaient plus que nécessaires. Dans le cadre de ce programme, une somme a également été prévue pour la prise de photographies de produits ainsi qu’une séance photo des points de chute du marché et des nouveaux producteurs s’étant nouvellement associés à La chèvre et le chou.

De plus, dans l’optique de toujours offrir une grande variété de produits, avec déjà 42 producteurs existants, quatre nouvelles associations ont vu le jour depuis le début de l’été. On compte parmi celles-ci Babel Café, la Bergerie des petites laineuses, Les K sucrés et la Pourvoirie Daaquam. Autre bonne nouvelle, les résidents de L’Isle-aux-Grues pourront recevoir leur commande de produits locaux directement à l’aéroport de l’île, le vendredi midi, grâce à ce nouveau service.

Enfin, les gens intéressés à s’impliquer auprès du marché sur le vaste territoire des deux MRC sont invités à le faire via la page Facebook ou par courriel au marche@lachevreetlechou.ca. Rappelons que La chèvre et le chou, c’est maintenant près de 50 producteurs d’ici, neuf points de chute, plus de 1300 produits cultivés et transformés dans la région et une douzaine de bénévoles dévoués. Les périodes de commande ont lieu aux deux semaines. D’ailleurs, il n’est jamais trop tard pour vous inscrire et vous pouvez le faire en accédant au site suivant https://lachevreetlechou.ca/

Source : La chèvre & le chou