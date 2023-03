AGA de Promutuel du Lac au Fleuve

Mme Martine Thériault et M. Pierre Raymond, respectivement présidente et directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, sont heureux de vous inviter à leur assemblée annuelle, au cours de laquelle ils divulgueront les résultats de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2022. Cette rencontre sera également l’occasion de vous informer des projets en cours et à venir. L’assemblée se tiendra le mercredi 5 avril 2023 à 19 h en mode virtuel et à la Salle communautaire de Kamouraska. Pour y participer, nous vous invitons à communiquer avec Promutuel au 1 800 463-9646 ou à dulacaufleuve@promutuel.ca. Le lien de l’événement virtuel vous sera ensuite transmis.

Source: Promutuel Assurance du Lac au Fleuve