AQDR Montmagny-L’Islet : Des conférences gratuites aux aînés

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) du secteur Montmagny-L’Islet annonce une série de conférences qui se dérouleront en avril 2023. Ces conférences sont organisées dans le but de sensibiliser les aînés et leur entourage à des sujets importants pour leur bien-être.

Parmi les conférences qui se tiendront sur le territoire de la MRC de L’Islet, mentionnons celle du jeudi 6 avril avec Antoine Chiletti, directeur du service de transport de la MRC L’Islet, qui animera une conférence sur le thème du transport collectif et adapté, au restaurant L’Éveil à L’Islet. Le mardi 18 avril, au restaurant Chez Réjean de Saint-Pamphile, Marie-Joëlle Girard de la Sûreté du Québec donnera une conférence sur la sécurité à domicile dans le but de sensibiliser les participants aux enjeux de sécurité actuels et de leur fournir des informations pratiques pour se protéger. Le mercredi 26 avril, Steeve Gobeil, travailleur de milieu au Centre d’Action bénévole de la MRC Montmagny et la MRC L’Islet, offrira « les Bien-veilleurs », un atelier-conférence de sensibilisation sur le bien vieillir des aînés.

Toutes ces conférences sont prévues à 10 h, précédées d’un déjeuner à 9 h. Plus d’informations auprès de l’AQDR au 418 247-0033, ou par courriel à aqdrlislet@globetrotter.net.

Source : AQDR Montmagny-L’Islet