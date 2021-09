Agriculture : Bernard Généreux va agir pour la gestion de l’offre et défendre les intérêts des producteurs

Depuis des mois, la position des conservateurs sur la gestion de l’offre est claire : elle est là pour rester et le candidat de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux la défendra coûte que coûte.

Répondant aux revendications de plusieurs producteurs laitiers dans la circonscription, Bernard Généreux compte déposer dans les cent premiers jours d’un éventuel gouvernement dirigé par Erin O’Toole un plan de compensation pour les agriculteurs qui n’ont toujours pas été dédommagés pour les parts de marché concédées lors d’accords commerciaux signés par les libéraux dans les dernières années.

Effectivement, avec une cession de 18 % de leur marché sous les accords avec l’Europe, l’Asie, les États-Unis et le Mexique, les producteurs, les éleveurs et les transformateurs soumis à la gestion de l’offre ont assez donné. Il est désormais temps d’agir pour défendre les agriculteurs et leur acheminer les compensations qui leur sont dues.

« Malgré ce que le Bloc affirme, le Parti conservateur a toujours été présent pour défendre les agriculteurs et a un plan pour leur venir en aide. Vous le savez autant que moi que le secteur de l’alimentation est vital, de même que l’autosuffisance alimentaire surtout en ces temps incertains. Ma circonscription compte un grand nombre d’agriculteurs qui nous fournissent des produits locaux et frais en saison. Ils travaillent fort et nous devons les compenser comme le gouvernement s’était engagé à le faire. C’est une question de respect : ils ont assez donné ! », a déclaré le candidat conservateur Bernard Généreux.

Voici des propositions concrètes pour soutenir le secteur agricole :