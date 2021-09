Le maire sortant de Rivière-Ouelle se présente… avec une équipe

Membre du conseil municipal de Rivière-Ouelle depuis 12 ans dont huit à titre de maire, Louis-Georges Simard annonce son intention de poursuivre le travail amorcé et de se représenter comme maire de Rivière-Ouelle lors des élections de novembre 2021, pour un autre mandat de quatre ans.

Louis-Georges Simard, de retour dans son village natal après sa retraite, s’est rapidement joint au monde municipal kamouraskois. C’était sa façon à lui de redonner à sa communauté.

« C’est avec grand plaisir que je vous présente mon équipe composée de quatre actuels conseillers qui se représentent, Marie Dubois, Gilles Martin, Yves Martin et Léo-Paul Thibault, et de deux personnes qui rejoignent nos rangs, Lorraine Demers, membre de notre comité des Fêtes du 350e, et Rémi Faucher, membre de notre Comité de développement. J’en profite pour remercier sincèrement pour leur contribution le conseiller François Chalifour et la conseillère Doris Gagnon qui ont choisi de ne pas se présenter aux prochaines élections », a dit le maire sortant.

« Après mûre réflexion, j’ai opté pour la continuité et pour la poursuite des projets que nous avons entrepris. Bien que la tâche de maire soit souvent exigeante, il est très gratifiant de relever des défis avec vous et avec un groupe de conseillers qui œuvrent avec passion et générosité pour les Rivelois et Riveloises. Nous pouvons également compter sur un groupe d’employés dévoués qui occupent un lieu de travail attrayant que nous avons pu nous offrir en 2016 avec l’acquisition de l’édifice de la Caisse Desjardins. C’est donc bien entouré que je choisis de solliciter un autre mandat », ajoute-t-il.

« Les 12 dernières années ont été marquées par plusieurs réalisations associées aux traditionnelles compétences municipales. Dans les cadres que nous nous étions fixés et en tenant compte de nos ressources, nous avons veillé à l’entretien et la restauration de nos infrastructures et bâtiments municipaux, au développement d’un nouveau secteur en bordure du fleuve, au déménagement du bureau municipal, etc. Également, certains bâtiments inoccupés sont revenus à la vie comme le Centre Thérèse-Martin. À titre de maire de Rivière-Ouelle, j’ai également été désigné pour siéger à divers comités et conseils d’administration, dont celui de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) ».

Il indique qu’il est aussi fier des réalisations mettant en valeur l’histoire, dont Fil rouge et Passeurs de mémoire.

« Tous ces efforts ont récemment culminé avec l’annonce de la décision du Gouvernement du Québec de désigner les secteurs des pointes aux Iroquois et aux Orignaux en tant que tout premier paysage culturel patrimonial au Québec. Après huit ans d’efforts, et avec la contribution de nombreuses personnes, nous avons obtenu cette désignation dont nous pouvons tous être très fiers, cette désignation qui fait aussi un clin d’œil à nos pêcheurs d’anguille qui perpétuent avec passion un savoir-faire traditionnel. La table est donc bien mise pour les célébrations de notre 350e anniversaire l’an prochain », conclut-il.