Aide financière de 200 000 $ à l’Association des marchés publics du Québec

Concrètement, cette somme permettra à l’AMPQ de positionner, de planifier et de déployer son offre de services pour continuer à être à l’écoute des besoins des marchés publics qu’elle accompagne, de consolider ses interventions en préparant un cursus de formation en ligne, notamment sur le marketing et sur l’hygiène et la salubrité, pour les gestionnaires de marchés publics, d’augmenter le maillage et le réseautage entre les marchés publics d’une même région et de poursuivre la mise en valeur des marchés publics et de l’achat local.