Campagne FIER 2021

Pour une troisième année consécutive, L’APMQ a choisi de promouvoir la campagne FIER afin de mettre de l’avant les avantages de l’achat local et de la consommation responsable. Nous avons la chance de compter une multitude de producteurs maraîchers au Québec qui chaque année, nous offrent une grande diversité de fruits et de légumes frais et de qualité. Leur mission étant d’offrir aux consommateurs québécois des produits de qualité supérieure tout au long de l’année. La campagne de cette année met l’accent sur la variété, la diversité ainsi que la qualité de fruits et légumes frais du Québec. Notons la présence de la ferme Alexandre Pelletier de Saint-Pascal.

Isabelle Huot, titulaire d’un doctorat en nutrition, est porte-parole de la campagne mangezquebec.com depuis plus de dix ans et collabore en tant que nutritionniste depuis 12 ans. Elle se démarque par son implication dans son milieu et son engagement. De nouveau cette année, elle ira à la rencontre des producteurs du Québec afin de promouvoir leurs nouveaux arrivages durant la saison estivale. « L’achat local est plus important que jamais. Les Québécois veulent un panier bleu et encourager nos producteurs maraîchers d’ici fait partie de nos valeurs. Non seulement nous sommes fiers de manger québécois, mais nous profitons également d’une fraîcheur exceptionnelle et d’un goût incomparable. Je suis ravie de représenter les producteurs maraîchers passionnés qui nourrissent le Québec avec autant de cœur », mentionne-t-elle.