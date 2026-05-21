Aide humanitaire et personnes vulnérables : Mgr Pierre Goudreault échange avec Mark Carney

Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Pierre Goudreault, a rencontré le premier ministre du Canada Mark Carney le 1er mai dernier à Ottawa, afin d’échanger sur plusieurs enjeux sociaux, humanitaires et internationaux.

La rencontre, tenue au bureau du premier ministre sur la Colline du Parlement, réunissait aussi le vice-président de la CECC Donald Bolen, le secrétaire général de la CECC Jean Vézina, ainsi que la conseillère pour les relations avec les Autochtones et le gouvernement Tracy Blain.

Dans un communiqué, la CECC précise que cette démarche s’inscrit dans sa mission de participation à la vie publique canadienne par le dialogue avec les élus. L’organisation affirme vouloir transmettre les préoccupations des évêques et des fidèles catholiques à la lumière de l’Évangile et de l’enseignement social de l’Église, tout en favorisant une meilleure compréhension mutuelle avec les décideurs politiques.

Selon la CECC, la rencontre s’est déroulée dans un contexte marqué par de nombreux bouleversements internationaux, et par une période d’incertitude sur les plans politique, économique et humanitaire. Les représentants de l’Église catholique ont voulu attirer l’attention sur les répercussions sociales de certaines politiques publiques, particulièrement auprès des populations les plus fragiles.

« Lors d’un entretien d’environ 40 minutes, les échanges ont notamment porté sur les coupures actuelles des gouvernements occidentaux en matière d’aide humanitaire internationale — particulièrement au Canada, où une diminution de 2,7 milliards de dollars sur quatre ans est envisagée au profit des dépenses liées à la militarisation — ainsi que sur les enjeux de paix mondiale, la contribution de l’Église auprès des personnes pauvres et vulnérables, et l’importance de valoriser les soins palliatifs », a déclaré Mgr Pierre Goudreault au Placoteux.

Les représentants de la CECC ont également rappelé l’importance, selon eux, de maintenir une attention particulière envers les personnes marginalisées, les familles vivant dans la précarité, ainsi que les malades en phase terminale ou en fin de vie. L’organisation affirme vouloir contribuer aux débats publics dans une perspective axée sur la dignité humaine et le bien commun.

Dans son communiqué, la CECC souligne aussi que sa participation aux discussions entourant les lois et les politiques publiques se veut respectueuse des droits et libertés de l’ensemble des Canadiens, y compris de ceux dont les convictions religieuses orientent les prises de position. La présidence de la CECC a également remercié le premier ministre pour le temps accordé à cette rencontre, et a indiqué souhaiter poursuivre ce dialogue avec les parlementaires fédéraux au cours des prochains mois.

Mgr Goudreault a par ailleurs salué l’ouverture du premier ministre lors des échanges. « J’ai apprécié l’écoute du premier ministre, et son ouverture à s’engager dans un dialogue honnête sur les différents sujets », a-t-il conclu.