Pour une 21e saison consécutive : Puribec renouvelle son engagement envers la Ligue de baseball senior

Puribec a officiellement lancé les activités de la 48e saison de la Ligue de baseball senior Puribec lors d’un événement tenu récemment à son siège social de Rimouski. L’entreprise a profité de l’occasion pour confirmer le renouvellement de son engagement envers le circuit pour une 21e saison consécutive.

Par cette annonce, Puribec réaffirme sa volonté de soutenir le sport d’excellence en région, tout en contribuant au développement de la relève locale. Depuis plus de deux décennies, le nom de l’entreprise est étroitement associé à cette ligue qui anime plusieurs municipalités de l’Est-du-Québec durant la saison estivale.

Au fil des années, la Ligue de baseball senior Puribec est devenue un rendez-vous incontournable pour de nombreux amateurs de baseball. Le circuit rassemble plusieurs formations de différentes régions, et contribue à maintenir vivante une tradition sportive solidement implantée dans plusieurs communautés. La saison 2026 réunira des équipes d’Edmundston, Kamouraska, Matane, Rimouski, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Trois-Pistoles.

La vitalité des communautés

Au-delà du soutien financier, Puribec affirme vouloir participer activement à la vitalité des communautés locales. L’entreprise précise également maintenir son mandat initial, soit celui d’encourager fortement l’intégration des jeunes issus du baseball mineur au sein du circuit senior, afin de favoriser une continuité entre les générations d’athlètes.

Le directeur général de Puribec, Stéphane Giasson, estime par ailleurs que cette implication représente une continuité naturelle des valeurs de l’entreprise. « S’associer à cette ligue année après année est le prolongement naturel de nos valeurs d’entreprise. Nous croyons qu’il est essentiel de s’investir dans notre communauté, et d’offrir une plateforme où nos jeunes peuvent s’inspirer d’athlètes locaux. Voir ce circuit évoluer et rassembler les foules dans nos régions est une immense source de fierté pour toute l’équipe de Puribec », souligne-t-il.

Cette stabilité dans le partenariat permet à la ligue de poursuivre ses activités au fil des ans, tout en maintenant un calibre compétitif apprécié par les partisans. Le baseball senior occupe d’ailleurs une place importante dans plusieurs municipalités où les matchs estivaux attirent de fidèles amateurs et plusieurs familles dans les différents stades du circuit.

Une saison prometteuse

La saison 2026 de la Ligue de baseball senior Puribec s’amorcera officiellement à la fin du mois de mai. Les équipes s’affronteront tout au long de l’été dans une course au championnat qui culminera avec les séries éliminatoires présentées en fin de saison. Localement, les Industries Desjardins du Kamouraska ne visent ni plus ni moins que le retour au sommet.

Puribec invite ainsi la population à assister en grand nombre aux rencontres disputées aux quatre coins du circuit, afin d’encourager les athlètes et de contribuer à l’ambiance qui caractérise la ligue depuis maintenant près d’un demi-siècle.