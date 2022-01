Aide pour les hommes : Un toit pour nous prend enfin forme

Le KRTB aura finalement sa première maison d’hébergement et de soutien pour les pères et les hommes de la région, « Un toit pour nous ». Elle sera accessible l’automne prochain à Rivière-du-Loup, lieu central du Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques.

Ce projet avait d’abord été présenté le mois précédent le début de la pandémie en 2020 et avait donc subi quelques retards et soubresauts. Mercredi en conférence de presse, Trajectoires Hommes du KRTB a confirmé que les travaux étaient en cours et que l’hébergement serait accessible l’automne prochain.

On y retrouvera des appartements et studios indépendants pour cinq hommes. Ils bénéficieront d’un toit pendant un temps d’arrêt pour reprendre le contrôle de leur vie. Ils seront accompagnés et soutenus dans le maintien du lien parental avec leur enfant ou dans leurs activités comme leurs emplois ou leurs études.

Soulignons d’abord que depuis le 23 septembre dernier, l’organisme est propriétaire de la bâtisse située au 148 rue Fraser, à Rivière-du-Loup. La construction de trois studios et

deux appartements de trois pièces et demie avec un salon commun et une buanderie débute tout juste. Le deuxième étage accueille les bureaux de Trajectoires Hommes du KRTB, dont l’équipe a doublé. Il faut dire que la demande a vraiment augmenté également.

« Nous sommes passées de 241 nouveaux dossiers l’an dernier sur une année complète à plus de 270 en moins de 10 mois. L’année financière n’est pas encore terminée », a soulevé le directeur Luc Laforest. « On est fiers que les hommes demandent de l’aide, c’est le but de notre organisation », a-t-il ajouté.

De ce nombre, 28 % des demandes proviennent du Kamouraska. Et sur la totalité, on estime que 20 % des hommes auraient eu besoin d’un espace d’hébergement.

La présidence d’honneur a été confiée à Stéphane Duclos, propriétaire du Café La Brûlerie à Rivière-du-Loup. Ce dernier a décidé de s’engager sans hésitation, car il croit en la cause. Il a déjà eu besoin lui-même des services de Trajectoires Hommes du KRTB et l’équipe avait été là pour lui, a-t-il déclaré dans une vidéo. Avoir eu un service d’hébergement à l’époque, il l’aurait utilisé.

La moitié de la campagne de financement visant 1 M$ a été récoltée. Desjardins sera le partenaire majeur d’Un toit pour nous. 125 000 $ ont été confirmés lors de l’annonce de mercredi.