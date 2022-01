Retour de la loterie au profit de la Fondation de l’hôpital

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima confirme le retour de la loterie de dix prix totalisant 22 551 $.

Le premier tirage aura lieu le mercredi 6 avril prochain. Le coût du billet est de 125 $ et il y a seulement 450 billets disponibles. Il y a plusieurs façons pour payer : par chèque en un, deux ou quatre versements postdatés au nom de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima ou en ligne par la plateforme de paiement SIMPLYK. Il n’y a aucune taxe appliquée, mais SIMPLYK suggère une contribution volontaire en pourcentage aux utilisateurs. Il est possible de ne pas donner, dans le récapitulatif, à la place du pourcentage, sélectionnez « Autres » et écrivez 0 $ en bas. Il suffira de payer le montant net du billet : 125 $. Voici le lien de paiement en ligne : https://app.simplyk.io/fr/ticketing/06b3818f-3eb3-443c-8478-22c953037f6a.

Encore cette année, le partenaire Ameublement Tanguay donne deux cartes-cadeaux de 250 $ à faire tirer parmi tous ceux qui vendent des billets pour la Fondation. Chaque tranche de cinq billets vendus donne la chance de gagner une des deux cartes-cadeaux.

Voici les équipements ciblés qui seront achetés avec les profits de la loterie 2022 en cours d’année :

Une civière douche bariatrique pour l’hôpital au coût de 12 903 $

Amplificateurs et fauteuils adaptés en CHSLD (Villa Maria et Centre D’Anjou) : 10 323 $

Un moniteur connex spot pour le bloc opératoire de l’Hôpital : 4 147 $

Un moniteur BIS Vista pour le bloc opératoire de l’Hôpital : 3 346 $

Source : Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière