Aider les jeunes de la région à trouver leur couleur

Le 16 avril dernier, près de 640 élèves de troisième et quatrième secondaire de la région ont participé à l’activité Trouve ta couleur! organisée annuellement depuis 2010 par le Cégep de La Pocatière, avec la collaboration de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), campus de La Pocatière.

À cette occasion, les jeunes de dix écoles secondaires de Saint-Michel-de-Bellechasse jusqu’au Témiscouata, en passant par L’Islet, Trois-Pistoles, Saint-Pascal, et évidemment La Pocatière ont pu participer à trois ateliers parmi les 24 proposés et animés par des membres du personnel du Cégep. Des animations ludiques et concrètes, en lien avec les programmes d’études offerts par le Cégep et l’ITAQ, étaient spécialement conçues pour permettre aux jeunes d’expérimenter, de réfléchir, de manipuler, et ainsi de découvrir les domaines qui les intéressent en vue de leur orientation future.

Parmi les nombreuses activités offertes, citons notamment l’atelier « Seras-tu le gestionnaire de demain? » pour explorer le milieu de la gestion, « Viens faire ton show » pour mettre un pied dans le domaine culturel, « Le sol dans notre assiette? » pour aborder le vaste univers du vivant, « Suis les traces d’Einstein… » en lien avec la matière, ou encore « Êtes-vous aussi rationnel que vous le croyez? » pour s’initier aux sciences humaines.

« Trouve ta couleur! est un événement rassembleur et festif. C’est un réel plaisir d’accueillir en nos murs près de 640 jeunes de la région pour leur permettre de commencer à réfléchir à ce qui les intéresse dans la vie. En une journée, ils explorent de nombreux domaines, se font une idée concrète de la réalité de différents milieux, confirment des intérêts, apprennent à mieux se connaître, et parfois même se découvrent des passions, voire des vocations. », explique M. Frédéric Busseau, coordonnateur du Service des communications et du développement des effectifs étudiants au Cégep de La Pocatière.

Source : Cégep de La Pocatière