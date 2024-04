Marguerite Lévesque a 100 ans

Madame Marguerite Lévesque célébrait récemment un anniversaire de naissance particulier. En effet, elle est devenue centenaire. Et à en croire ses proches, on ne lui donnerait pas cet âge. Marguerite Lévesque a en effet la chance d’avoir de très bons gènes qui ont su lui conserver une apparence de jeunesse, même à 100 ans.

Marguerite Lévesque est née le 26 mars 1924. Elle est la seule qui reste de sa famille, sa sœur et ses quatre frères étant décédés. Son père, Israël Lévesque, a travaillé aux États-Unis où il a rencontré Anna Burk. Ils sont revenus s’installer au Québec pour fonder leur famille.

Madame Marguerite s’est mariée à Lucien Emond le 18 août 1943. Ils ont eu huit enfants, sept filles et un garçon. De cette lignée sont nés 11 petits-enfants, 17 arrières petits-enfants, et un arrière-arrière petit-enfant. Il lui a certainement fallu de la patience, de l’amour, de la persévérance et de la résilience pour passer au travers tous les aléas de la vie. Avec huit enfants et un mari, elle ne chômait pas.

Elle savait bien s’organiser et s’y prendre pour préparer les repas, tenir sa maison, exploiter son talent de couturière avec ses doigts de fée, et trouver le temps de tricoter des bas, des mitaines, des foulards et des bonnets de laine pour l’hiver. Elle a aussi été engagée comme cuisinière pour les prêtres résidant au presbytère de Saint-Pascal pendant plusieurs années.

Deux ans après le décès de son mari, elle déménage au HLM, où elle habitera 15 ans. Puis, le 16 août 2020, elle décide d’habiter aux Résidences Labrie, à 96 ans. Elle aime se promener dans les grands corridors, rencontrer d’autres résidents pour jaser, jouer au bingo, faire des mots mystères, recevoir ses enfants, et parler de ses plus beaux souvenirs.

Elle se distingue par sa discrétion, est une femme fière et toujours bien mise, pleine de gratitude pour le temps qui lui est donné, aimant la vie et sa famille. C’est au cœur du foyer de madame Marguerite que l’amour a commencé, et c’est au fil des ans qu’elle a transmis à ses enfants de belles et grandes valeurs qui les aident à avancer sereinement sur le chemin qui leur est destiné.

De la part de tous, joyeux anniversaire, madame Marguerite, et pourrait-on espérer vous garder encore longtemps parmi nous?