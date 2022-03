Aires protégées : Nouvelle offensive impliquant le CREBSL

« Techniquement, il n’y plus de frein aux projets d’aires protégées. Mais tant que le projet de loi ne sera pas adopté officiellement, on ne va pas crier victoire », a déclaré Patrick Morin, directeur adjoint au CREBSL. Le 2 février dernier, le gouvernement Legault a déposé le projet de loi 21 qui doit mettre un terme à la recherche et à l’exploitation d’hydrocarbures en sol québécois.