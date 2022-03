Le laboratoire créatif de l’École secondaire de la Rencontre enfin dévoilé

La persévérance de l’École secondaire de la Rencontre pouvait enfin se savourer le 15 mars dernier, à l’occasion du dévoilement de son laboratoire créatif, projet chéri depuis environ trois ans par l’établissement. Des élèves qui se sont approprié les lieux depuis déjà un bon moment étaient même de la partie pour présenter le fruit de leurs créations récentes.

Le Lab. Créatif, dans sa version courte, est un local disposant de robots, d’une imprimante 3D, d’un crayon 3D, d’un casque de réalité virtuelle, d’une imprimante aux vinyles, d’un tableau vert pour le montage vidéo et d’une caméra 360°, pour ne nommer qu’une partie de ce matériel dernier cri à la disposition des élèves. À travers les cours des enseignants ou à raison de deux midis par semaine selon le cycle scolaire, ces derniers sont invités à laisser aller leur créativité à travers différents projets faisant appel à l’usage de ces nouvelles technologies.

« Il y a un virage techno qui s’opère dans les écoles du Québec depuis quelques années et pour nous il est primordial que nos élèves sachent autant lire que les utiliser. C’est pourquoi on a souhaité à pied joint dans cette idée de laboratoire créatif », résume Mélanie Vaillancourt, enseignante en sciences et répondante TIC à l’École secondaire de la Rencontre de Saint-Pamphile.

À la base, l’enseignante reconnaît que l’idée est venue du directeur adjoint de l’établissement, Sylvain Dubé, qui a été le premier à rêver du lieu en 2019. Ce dernier s’est même permis de comparer le local, blanc et relativement épuré, à une boutique Apple tape-à-l’œil et dotée d’outils technologiques du 21e siècle qu’on retrouve aisément dans les entreprises ou industries d’aujourd’hui.

« Que ce soit par la musique, des ateliers culinaires ou au sein d’un laboratoire créatif, l’objectif ultime est de développer des passions chez nos jeunes, car c’est motivant pour eux et ça suscite beaucoup d’engagements de leur part dans leur parcours scolaire », a déclaré l’idéateur du concept.

Amélie Vaillancourt, élève membre du comité du Lab. Créatif en est l’exemple le plus parlant, elle qui a depuis toujours un intérêt pour les technologies et la robotique. « C’était naturel pour moi de joindre le comité. Il y a plusieurs stations qui ont été développées et qui nous permettent d’expérimenter un paquet de choses différentes », a-t-elle confié.

Refonte des espaces de vie

La création du Lab. Créatif s’inscrit dans une réflexion beaucoup plus large pour l’École secondaire de la Rencontre, qui cherche depuis trois ans à réviser la vocation de certains des milieux de vie les plus fréquentés par ses élèves. La cafétéria et le local d’arts plastiques font notamment partie de ce vaste chantier. À ce jour, seul le Lab. Créatif s’est réellement concrétisé à partir d’un des deux locaux informatiques qui étaient de moins en moins utilisés depuis quelques années.

Avec l’aide financière du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de L’Islet, entre autres, il a été possible de doter le local du matériel nécessaire au projet. Autrement, c’est l’école, à même son budget annuel, qui a financé l’essentiel des achats depuis deux ans.

« On a commencé le laboratoire progressivement l’an dernier, mais je dirais qu’il est vraiment fonctionnel depuis le début de la présente année scolaire. Il gagne même en popularité auprès des élèves au point où on réfléchit à l’ouvrir peut-être davantage sur l’heure du dîner », poursuit Mélanie Vaillancourt.