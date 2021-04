Un convoi en appui aux travailleurs en négociations

« Après plus de 48 séances de négociation à la table centrale, on était en droit de s’attendre à de nouvelles propositions qui auraient laissé entrevoir une meilleure compréhension de la situation de la part du gouvernement, mais non », a ajouté Nancy Legendre.

Le gouvernement Legault est au pouvoir depuis plus de deux ans et demi. Selon le syndicat, les problèmes d’attraction et de rétention du personnel dans les services publics sont connus depuis déjà très longtemps. On estime qu’il n’y a qu’une façon de les régler, soit améliorer significativement les conditions de travail et de pratique et les salaires de celles et ceux qui assurent les services à la population.