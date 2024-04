Alain Côté lance et compte avec Simon Dion-Viens

Ayant signé l’entente au cours des dernières semaines, le coureur automobile local Simon Dion-Viens annonce officiellement une toute nouvelle association avec les magasins de pièces d’autos Alain Côté, sous la bannière NAPA, appartenant au célèbre ex-joueur des Nordiques de Québec.

Le directeur de marketing de l’entreprise qui compte quatre magasins dans la région de la Capitale nationale, Dany Rouleau, se réjouit de cette nouvelle association, lui qui a déjà travaillé avec le principal intéressé par le passé.

« Simon agira à titre d’ambassadeur pour nous tout au long de sa saison de course dans la prestigieuse série Nascar Canada, ce qui inclut plusieurs événements majeurs tels le Grand Prix de Trois-Rivières. Nous sommes très motivés par ce nouveau partenariat, et nous sommes d’ailleurs très enthousiasmés à l’idée de participer à notre façon aux exploits de ce sympathique pilote », a-t-il déclaré.

Le pilote du Kamouraska, qui a signé en janvier dernier un autre partenariat d’importance avec la Compagnie Normand de Saint-Pascal — dans le cadre des quatre épreuves en sol québécois de la série NASCAR Canada qui se dérouleront respectivement à l’Autodrome Chaudière, au Grand Prix de Trois-Rivières, au circuit ICAR à Mirabel, ainsi qu’à l’Autodrome de Montmagny —, se dit plus que satisfait des derniers dénouements.

« Je suis vraiment heureux et motivé par ma toute nouvelle association avec Pièces d’auto Alain Côté. Ils ont une super équipe en place, et j’adore m’entourer de gens dynamiques. Avec quatre concessions dans la région de Québec, leur entreprise est un joueur majeur dans le domaine des pièces d’auto, et c’est une fierté pour moi de pouvoir les représenter. Je suis certain que nous aurons beaucoup de plaisir à travailler ensemble lors de différents événements promotionnels au cours de l’été », a-t-il affirmé.

La première épreuve de la saison pour le coureur originaire du Kamouraska est prévue pour le 1er juin sur le circuit ovale de l’Autodrome Chaudière. « J’ai la chance d’avoir des partenaires solides en vue de ma prochaine saison de course. La préparation de nos bolides dans nos ateliers avance bien, et nous avons tous hâte que le beau temps s’installe pour de bon afin de prendre la piste » a conclu Simon Dion-Viens.