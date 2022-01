Alain Lagacé : 43 ans au service des prestataires de l’assurance-emploi

Alain Lagacé a tenu les rênes d’Action Chômage Kamouraska (ACK) de 1978 à 2021, il a donc aidé des milliers de prestataires et a revendiqué une refonte pour un programme de l’assurance-emploi plus juste et universel pendant 43 ans. Il sera encore consultant pour l’OBNL pendant quelques mois, mais il a débuté une retraite bien méritée en décembre.

« Ce fut un plaisir d’aider les prestataires de l’assurance-emploi qui avaient des difficultés avec Service Canada et de répondre aux questions de plusieurs entreprises pendant toutes ces années. En 1978, pendant qu’on provoquait l’envoi par la poste de milliers de morceaux de baloney aux ministres de l’Emploi de l’époque pour revendiquer une modification au découpage du territoire bas-laurentien qui pénalisait les travailleurs à l’ouest du territoire, je ne savais pas que ma vie professionnelle se passerait dans la défense des droits des travailleurs jusqu’à ma retraite. Cette première bataille, on l’avait gagné en 1979. On en a gagné d’autres depuis. Par exemple, sans le travail des groupes d’action chômage et de nos partenaires, la réforme du gouvernement Harper aurait été beaucoup plus sévère, et il y aurait deux semaines d’attente au lieu d’une pour les prestataires, c’est certain. Il y a aussi des revendications, comme un programme qui répond réellement aux problèmes du trou noir pour les travailleurs saisonniers, qui sont toujours et encore à défendre. Pour cette raison, je quitte la tête haute et je suis content qu’on ait trouvé un successeur qui saura aider les prestataires, mais aussi défendre des revendications pour que la prochaine réforme de l’assurance-emploi soit bonne pour tout le monde, » précise celui qui a coordonné ACK pendant plus de quatre décennies.

C’est François Lapointe qui a été nommé à la direction de l’organisme pour remplacer M. Lagacé. Celui-ci s’est greffé à l’équipe en novembre 2021. Depuis son arrivée, l’équipe a renouvelé le logo de l’organisme et a produit un nouveau dépliant 2022 ainsi qu’un site internet : actionchomagekamouraska.com. De plus, les citoyens des MRC de Montmagny-L’Islet et du KRTB peuvent désormais faire des suivis par Messenger sur le Facebook d’ACK : @actionchomagekamouraska.

« C’est tellement rare de voir quelqu’un s’investir si longtemps dans la même mission comme Alain l’a fait. Je peux, sans hésiter, parler au nom de tous les administrateurs qui ont siégé au CA d’ACK depuis 40 ans, au nom des centaines de membres de l’OBNL, d’un grand nombre de partenaires de l’organisme, et au nom de milliers de prestataires qui ont déjà été aidés par Alain pour lui offrir un très, très, gros merci. On lui souhaite une retraite heureuse, mais on sait combien il est une référence, une sorte d’encyclopédie, sur tous les sujets associés au programme de l’assurance-emploi. On va certainement lui demander encore son avis dans certains dossiers s’il le veut, de temps à autre, pour encore un bon bout de temps, » conclut Vincent Couture, président d’ACK.

Source : Action Chômage Kamouraska