Assouplissement des critères pour les HLM : Peu d’impact à prévoir à l’Office d’habitation du Kamouraska Est

Le gouvernement du Québec a annoncé en grande pompe un nouvel assouplissement permettant la levée du seuil de revenu maximal pour la location de logements vacants dans les HLM de la province. Si la nouvelle est bien accueillie à l’Office d’habitation du Kamouraska Est, elle risque toutefois d’avoir peu d’impact si une souplesse supplémentaire n’est pas apportée à la mesure.

Les HLM sont des loyers s’adressant à des ménages à faibles budgets où le coût de celui-ci n’excède jamais 25 % de leurs revenus totaux. Dans la région, ces logements sont offerts par le biais des Offices municipaux d’habitation (OMH), entre autres celui du Kamouraska Est qui regroupe depuis le 1er janvier 2019 les anciens OMH de Kamouraska, Mont-Carmel, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri et Sainte-Hélène-de-Kamouraska.

Dans un contexte de pénurie de logements autant en ville qu’en région, des pressions ont été exercées ces deux dernières années auprès de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest, notamment par le Regroupement des offices d’habitation du Québec, afin que des assouplissements dans les critères d’admissibilité, essentiellement financiers, soient appliqués. Le seuil de revenu maximal, par exemple, qui était établi à 21 000 $ jusqu’à l’an dernier, a été rehaussé à 27 000 $.

Malgré cet assouplissement, plusieurs unités locatives demeurent toujours vides, surtout en région, là où le manque de logements serait particulièrement criant, au point où La Presse rapportait le 11 janvier dernier que 7000 HLM étaient toujours vacants à travers tout le Québec. « Le 27 000 $ était une belle avancée, mais il n’a pas permis dans notre cas de louer tous nos logements vides », indique Dominique Bard, directrice générale de l’Office d’habitation du Kamouraska Est.

19 des 110 logements de l’OMH sont actuellement vacants. Ceux-ci s’adressent en plus à des gens âgés de 50 ans et plus, ce qui limite encore plus le spectre de location. À titre comparatif, au moment du regroupement des offices municipaux, entre trois et quatre logements seulement étaient vacants. « 19 logements, c’est plus de 17 % de nos unités qui sont vacantes », précise Dominique Bard, une statistique bien supérieure à ce qui était rapporté une fois de plus par La Presse concernant certaines MRC du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 20 janvier 2022.

La directrice générale de l’Office d’habitation du Kamouraska Est explique ce taux d’inoccupation particulièrement élevé par la nature de la clientèle plus âgée à qui s’adresse leur offre locative et qui se doit d’être autonome, ce qui n’a rien à avoir avec la qualité des logements. Lorsque ces personnes déménagent, c’est que leur santé physique ne leur permet plus de demeurer dans leur appartement. Et avec la pandémie de COVID-19 qui s’étire depuis maintenant deux ans, beaucoup ont fait le choix de quitter leurs logements pour se rapprocher de leurs enfants qui habitent parfois d’autres régions.

« Nos immeubles sont aussi situés dans des municipalités où il n’y a pas nécessairement une abondance de services de proximité qui sont recherchés par cette clientèle. Mont-Carmel, par exemple, est la municipalité où l’on enregistre notre plus haut taux de vacances », mentionne-t-elle, à titre d’exemple.

Avec le nouvel assouplissement annoncé par la ministre Laforest le 26 janvier et qui prévoit la levée du seuil de revenu maximal, l’OMH du Kamouraska Est croit qu’il serait certainement plus facile de louer les logements vacants restant, si la mesure n’était pas accompagnée de la condition que ceux-ci doivent être libres depuis plus de deux ans. « On attend encore des précisions de la Société d’habitation du Québec (SHQ) à cet effet, mais si l’obligation des deux ans demeure, pour nous, on parle de seulement trois logements sur les 19 qu’on pourrait rendre disponibles à la location. »

Kamouraska-Ouest

Du côté de La Pocatière, Saint-Pacôme et Saint-Gabriel-Lalemant, la directrice générale des trois OMH Odile Soucy avouait que ce nouvel assouplissement aurait probablement peu d’impact. À La Pocatière, tous les logements sont actuellement occupés et une personne se trouve sur la liste d’attente, alors qu’à Saint-Pacôme et Saint-Gabriel-Lalemant, il y a un logement de vacant dans chacune des offices. « Il y a beaucoup de pauvreté, donc le seuil de revenu maximal n’est pas une restriction qui affecte le taux d’occupation de notre côté. »