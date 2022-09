Aline Ouellet présente une réflexion sur le quatrième âge

La vie, la retraite et le quatrième âge. Aline Ouellet présente le fruit de sa réflexion sur ces trois thèmes à l’intérieur de son dernier ouvrage, C’est quoi?

Entamé il y a trois ans, à la veille de ses 75 ans, Aline Ouellet disserte dans ce volume sur ces trois passages « obligés » qui marquent l’existence de chacun, à partir de ses expériences personnelles.

Sur la retraite, elle estime qu’il s’agit de se retirer de quelque chose qui nous a gardés actifs longtemps, d’une occasion pour vivre une autre passion, résume celle qui a été enseignante jusqu’à l’âge de 53 ans et qui travaille depuis maintenant une vingtaine d’années comme courtière immobilière. Sur le quatrième âge, qu’elle attribue aux gens de 85 ans et plus, elle en vient à ce constat en raison de l’espérance de vie qui a augmenté ces dernières années.

« Les gens vivent jusqu’à 98 ans, parfois 105 ans. Si on atteint le troisième âge à partir de 60 ou 65 ans, ça fait long comparativement aux autres périodes de notre vie », philosophe-t-elle.

Imprimé seulement du côté droit, de façon à faciliter la lecture, C’est quoi? est disponible à la Librairie L’Option de La Pocatière et à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal.