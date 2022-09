Vernissage de l’exposition du Club photo Kamloup

Les membres du Club photo Kamloup invitent au vernissage de leur exposition Beautés rurales qui se tiendra le mercredi 5 octobre prochain en formule 5 à 7 à la microbrasserie Aux Fous Brassant située à Rivière-du-Loup.

Vingt-deux photographes répartis sur le territoire des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont capté des images qui témoignent de la beauté rurale de notre milieu de vie. Paysages, patrimoine bâti, faune et flore en illustrent le caractère distinctif.

C’est une invitation à venir rencontrer les membres du club et à échanger avec eux, tout en admirant plus d’une trentaine de photos couleur et noir et blanc. L’exposition se déroule du 5 octobre 2022 au 8 janvier 2023, en collaboration avec la microbrasserie Aux Fous Brassant.