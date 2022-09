Découvrez le Mexique autrement

Bien connu pour ses plages aux eaux turquoise, ses formules tout inclus et ses sites archéologiques touristiques, le Mexique offre pourtant tellement plus à découvrir en sortant des sentiers battus à la rencontre de sa population et de sa culture fascinante.

C’est ce que vous proposent Les Aventuriers Voyageurs avec leur nouveau film intitulé L’AUTRE MEXIQUE qui sera présenté au Cinéma Le Scénario le 3 octobre à 13 h 30 et 19 h 30.

Les intéressés pourront réserver leurs billets directement auprès du cinéma.