Alstom La Pocatière : Les négociations débuteront finalement le 25 novembre

Après plusieurs semaines d’attente et de nombreuses relances, le Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Alstom La Pocatière–CSN a finalement obtenu une réponse de son employeur concernant le renouvellement de la convention collective. Les premières rencontres de négociation sont maintenant prévues pour le 25 novembre prochain, soit plus d’un mois après la transmission de l’avis de négociation.

Dans une communication datée du 20 octobre, le syndicat confirme que des dates ont finalement été fixées, non sans déplorer le temps nécessaire pour obtenir une réponse de la direction. « Ça aura pris une sortie dans les médias pour que l’Employeur prenne le temps de répondre à notre avis de négociation, mais nous avons enfin des dates ! », peut-on lire dans le document transmis aux membres.

Le syndicat reconnaît que les discussions commenceront plus tard qu’espéré, mais se réjouit néanmoins de voir le processus enfin s’amorcer.

Une attente dénoncée publiquement

Cette annonce survient après une sortie publique du syndicat qui reprochait à l’employeur de tarder à entreprendre les discussions entourant le renouvellement de la convention collective, déjà échue. Dans une communication précédente, datée du 9 octobre, les représentants syndicaux dénonçaient l’absence de propositions de rencontres, malgré plusieurs démarches effectuées auprès de la direction.

Le syndicat soutenait alors que son comité de négociation était prêt à entreprendre les pourparlers, et que les demandes des travailleurs avaient déjà été préparées. La présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent–CSN, Liette Ross, avait également dénoncé la situation, affirmant même que la situation frisait la mauvaise foi.

Une question de logistique

De son côté, l’employeur attribuerait ce retard à des considérations logistiques entourant l’organisation des rencontres de négociation. Les représentants syndicaux ont pour leur part réitéré leur volonté de négocier de bonne foi afin de parvenir à une nouvelle entente, tout en rappelant l’importance des travailleurs dans la réalisation des contrats confiés à l’usine de La Pocatière.

Le syndicat entend maintenant tenir ses membres informés des développements lorsque les discussions avec l’employeur auront officiellement commencé. La première rencontre est donc prévue le 25 novembre, alors que les deux parties devront s’entendre sur les conditions de travail qui encadreront les prochaines années à l’usine Alstom de La Pocatière.