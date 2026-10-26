Céline Avoine retrouve le conseil municipal de Sainte-Perpétue

L’ancienne mairesse de Sainte-Perpétue, Céline Avoine, reprend du service en politique municipale. Elle a remporté l’élection partielle du dimanche 18 octobre, obtenant ainsi le poste de conseillère numéro 1, laissé vacant à la suite de la démission de Rémi Bourgeault.

Forte de ses vingt années d’expérience au sein de l’administration municipale, dont 16 à titre de mairesse et quatre comme conseillère, Céline Avoine a obtenu la faveur de 213 électeurs, récoltant 43,56 % des suffrages exprimés.

Sa plus proche rivale, Marylou Mercier, a terminé deuxième avec 136 voix, soit 27,81 % des votes. Étienne Fortin a pour sa part recueilli 115 voix, représentant 23,52 %, tandis que Denis-Paul Ouellet a fermé la marche avec 25 votes, ou 5,11 %. Au total, 491 bulletins de vote ont été déposés dans les urnes, dont deux ont été rejetés.