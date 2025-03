Alstom La Pocatière recrute

Malgré les incertitudes économiques actuelles concernant les tarifs imposés par l’administration Trump aux États-Unis, l’entreprise Alstom de La Pocatière assure que ses projets ne sont pas affectés par cette guerre tarifaire.

« Nous n’anticipons pas d’impact significatif sur les projets que nous avons pour le moment », précise Andrée-Lyne Hallé, directrice des affaires publiques d’Alstom au Québec. Au contraire, l’usine pocatoise cherche même des employés, notamment des monteurs et des peintres industriels, afin de répondre à l’augmentation des cadences de fabrication des contrats en cours, spécialement la production du SkyTrain de Vancouver, dont les commandes fermes s’étendent jusqu’à la fin de 2027.

Un engagement en matière d’équité

En parallèle, Alstom Canada a obtenu la certification Parité Argent de l’organisation Gouvernance au féminin, une distinction soulignant ses efforts pour promouvoir l’équité en milieu de travail.

« Nos employés et nos équipes demeurent la plus grande force de notre entreprise, et la diversité a prouvé qu’elle améliore notre performance et la manière dont nous servons nos clients », affirme Michael Keroullé, président et chef de la direction d’Alstom Amériques.