Un prix et une reconnaissance pour la caserne 55 de Saint-Aubert

Le 20 février dernier au Palais Montcalm à Québec, la Municipalité de Saint-Aubert a reçu le prestigieux Prix d’excellence Cecobois 2025 dans la catégorie Bâtiment industriel pour sa caserne 55, située au 1, rue des Érables. Le maire de la localité, Ghislain Deschênes, et le conseiller Pierre Dumas étaient présents pour recevoir ce prix témoignant d’une réalisation architecturale remarquée pour sa conception avant-gardiste.

« Ce prix vient confirmer, encore une fois, le bon choix du conseil municipal d’utiliser du bois dans la structure de la caserne, d’autant plus que la subvention obtenue a pu ainsi être majorée de 8 %, comme il en avait été fait mention lors de l’inauguration l’an dernier », a déclaré M. Deschênes.

Cecobois, présent pour l’occasion, a souligné l’architecture soignée, la discrète élégance, et l’utilisation innovante du bois dans ce projet. « Chaque composante, de l’escalier à la poutre centrale, semble avoir été conçue dans un souci d’équilibre et de cohérence. Il y a un réel effort de correspondance entre le programme et la structure. L’ossature en bois est loin de se limiter à un simple choix structurel, puisqu’elle octroie une véritable signature au projet, complétée par une enveloppe performante sur le plan énergétique. La façade, simple mais raffinée, joue ainsi habilement avec le cèdre blanc et la lumière pénétrante des portes en verre. »

Un autre intervenant de cette soirée, Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue et représentant du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, a mis en lumière l’importance stratégique de ce type de construction. « Plus on construira en bois au Québec, plus on pourra créer et consolider des emplois dans nos régions, ce qui réduira notre vulnérabilité, notamment face au marché américain », a-t-il affirmé, soulignant au passage les bienfaits économiques et environnementaux liés à l’utilisation du bois.

En plus de ce prix, la Municipalité de Saint-Aubert a reçu une distinction dans le cadre des Reconnaissances de l’engagement municipal, un prix honorant les villes, MRC et municipalités ayant adopté le bois dans leurs projets de construction au cours des trois dernières années. La caserne 55 a en effet été un modèle d’excellence dans ce domaine avec un projet mené en collaboration avec divers partenaires, soit Atelier Guy architectes, ASP Experts conseils, PGA Experts, Kamco Construction, Art Massif, Structure CD, Les Portes Baillargeon, Modulfab et Juste du pin.

Inaugurée le 28 février 2024, la caserne 55 devient ainsi un symbole de l’innovation architecturale et de l’engagement de Saint-Aubert envers un développement durable et local.