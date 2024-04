Alstom se démarque

Alstom a remporté le prix de la « Meilleure réussite française au Canada » remis par Gowling WLG lors du gala de Prix de Reconnaissance, édition 2024, qui se tenait récemment à Montréal, et était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada. Cette distinction récompense les performances exceptionnelles et l’engagement continu d’Alstom à fournir des solutions de mobilité durables et intelligentes au Canada.

Parmi les 70 candidatures déposées, Alstom s’est démarqué dans une année où, notamment, les systèmes de trains légers sur rail 100% électriques sont entrés en service à Montréal et à Edmonton, et qu’un train propulsé à l’hydrogène vert a, pour la toute première fois en Amériques, offert un service commercial dans la région de Charlevoix.

« C’est un honneur de recevoir cette reconnaissance qui témoigne de la culture d’innovation qui habite nos équipes et de l’engagement d’Alstom dans la communauté canadienne. Merci à la Chambre de commerce et d’industrie française au Canada, et à nos collaborateurs, partenaires et fournisseurs pour leur engagement quotidien à fournir des solutions de mobilité durables et innovantes qui transforment les manières de se déplacer au Canada » souligne Michael Keroullé, d’Alstom.

Avec les sites de La Pocatière, Brampton, Kingston et Thunder Bay en Ontario, Alstom est le seul fabricant de matériel roulant à produire des véhicules ferroviaires au Canada. Alstom compte plus de 4600 employés au Canada, et s’appuie sur un réseau de plus de 1200 fournisseurs locaux. Alstom travaille sur des projets structurants de mobilité à long terme à Montréal, Toronto, Edmonton, Vancouver, et Ottawa.

Cette distinction permet à Alstom d’être qualifiée aux Trophées CCI France International, qui se tiendront à Paris, et célébreront plus d’une centaine d’entreprises françaises et étrangères qui se démarquent dans plus de 70 pays.

Source : Alstom