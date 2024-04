ITAQ : Karine Mercier, nouvelle directrice générale

Le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé récemment à la nomination de Karine Mercier en tant que directrice générale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ). Elle occupait ce poste par intérim depuis novembre 2023.

Selon le conseil d’administration, pendant son passage à l’intérim, Mme Mercier a su se démarquer par ses habiletés de gestion en assurant la bonne continuité des opérations et des activités de l’ITAQ. Les membres du comité de direction et l’ensemble des gestionnaires se disent très heureux de cette nomination.

Selon eux, Mme Mercier apporte à cette position une richesse d’expérience et un engagement indéfectible envers l’enseignement, la pédagogie et l’innovation dans le domaine agroalimentaire. « En tant que directrice générale, elle dirigera l’ITAQ avec intégrité, transparence et un profond engagement envers la mission de notre institution. Nous sommes convaincus que sous sa direction, l’ITAQ continuera d’être un chef de file incontesté dans le domaine de la formation, de la recherche et de l’innovation agroalimentaire, et qu’elle jouera un rôle-clé dans la transformation positive de notre industrie. » déclare M. Alain Chalifoux, président du Conseil d’administration de l’ITAQ.

Cette nomination laisse ainsi vacant le poste de directeur des programmes d’études et de l’enseignement, qui change de dénomination pour devenir Direction des études. Le processus de recrutement débutera bientôt. Nous profitons de ce changement pour modifier le nom de cette direction pour celui de Direction des études (DÉ) qui conservera néanmoins les mêmes responsabilités.

Les membres du Conseil d’administration, ainsi que l’ensemble de la communauté de l’ITAQ, souhaitent le meilleur des succès à Mme Karine Mercier dans son nouveau poste et les nouveaux défis qui lui seront confiés tout au long de son mandat.

Source: ITAQ