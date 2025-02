Amateurs de tacots, à vos marteaux!

Les amateurs de tacots ont rendez-vous à La Pocatière le 22 février pour un atelier de fabrication de boîtes à savon. Organisée par les Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville, cette activité permettra aux participants de construire un véhicule sécuritaire et performant en vue de la première édition officielle de la course de tacots, prévue le 13 septembre dans le cadre de la Fête des Pocatois.

Ingéniosité et créativité seront à l’honneur lors de cette rencontre qui s’annonce aussi éducative que ludique. Inscription sur lapocatiere.ca.