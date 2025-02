L’impro en vedette au Cégep de La Pocatière

La première édition du 12H impro a rassemblé une centaine de jeunes du primaire, du secondaire et du collégial pour une journée complète dédiée à l’improvisation.

« En plus d’apprendre les techniques de base et d’autres, plus avancées, de l’improvisation, les participants ont eu l’opportunité de travailler sur des compétences essentielles telles que la confiance en soi, la communication, la gestion du stress, la créativité et l’écoute », souligne Phillip Laterreur, conseiller à la vie étudiante au Cégep de La Pocatière et organisateur de l’événement.

L’activité a permis aux étudiants du collégial de transmettre leur passion, et de partager leur expérience avec des plus jeunes. Plus qu’une simple initiation, l’événement visait à faire découvrir l’improvisation sous toutes ses facettes, en proposant aux participants des ateliers et des matchs dans un cadre ludique et inclusif.

L’initiative a connu un bel engouement, attirant des élèves de plusieurs établissements scolaires de la région. « Voir des jeunes s’épanouir, oser et s’inspirer mutuellement dans un contexte aussi bienveillant est très constructif », ajoute M. Laterreur.

L’événement a également permis de mettre en lumière l’improvisation comme élément clé du paysage culturel régional. En favorisant l’échange entre jeunes de différents niveaux scolaires, et en dynamisant la communauté locale, 12H impro s’est imposé comme une occasion unique de développement personnel et collectif.