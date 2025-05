Ambitieux projet de regroupement pour Desjardins dans L’Islet

L’enthousiasme était palpable pour les conseils d’administration des caisses Desjardins du Nord de L’Islet et du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres qui ont présenté à leurs membres, lors de leurs assemblées générales annuelles respectives le 23 avril dernier, un ambitieux projet de regroupement. Celui-ci, s’il est approuvé, mènera à la création de la Caisse Desjardins du Grand-L’Islet, une nouvelle institution coopérative vouée à mieux servir ses 20 000 membres.

Le projet prévoit la naissance de cette nouvelle entité dès le 1er janvier 2026. Avec un volume d’affaires évalué à 1,749 milliard de dollars, la Caisse Desjardins du Grand-L’Islet bénéficierait, dit-on chez Desjardins, d’une solidité financière accrue et d’une capacité d’action élargie pour soutenir le développement socioéconomique de son territoire.

Le 18 juin prochain, les membres des deux caisses seront appelés à se prononcer sur cette proposition lors d’assemblées générales extraordinaires tenues en mode virtuel. Pour que le regroupement soit entériné, une majorité qualifiée de 66,67 % devra voter en sa faveur.

Pour les administrateurs, cette fusion apparaît comme une réponse naturelle aux nombreux défis auxquels sont confrontées les institutions financières régionales, notamment en matière de compétitivité, d’attractivité et d’innovation. « Ce projet permettra la création d’une caisse avec une solidité accrue dans un contexte où les défis sont multiples. Ensemble, nous pourrons grandir plus durablement », a déclaré Normand Caron, président de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres.

De son côté, Pierre Roy, président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, souligne l’importance de ce regroupement pour l’avenir de la communauté. « La nouvelle caisse sera en mesure de répondre parfaitement aux besoins financiers de ses membres et clients. Nous nous démarquerons comme un employeur de choix, et deviendrons plus attirants pour les ressources humaines. Nous comptons sur les membres de nos deux caisses pour voter en faveur du projet. »

Convaincus que cette démarche est porteuse d’avenir, les administrateurs multiplient les efforts pour informer et mobiliser leurs membres. Des séances d’information sont prévues dans les prochaines semaines afin de répondre aux questions, et de détailler les bénéfices attendus de la fusion.

Avec cette initiative, Desjardins entend réaffirmer son engagement envers les communautés locales tout en se dotant des moyens nécessaires pour soutenir leur vitalité économique pour les années à venir.