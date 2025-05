Les Rendez-vous culturels de la Chapelle des marins : Un été de découvertes à L’Islet

Cet été, la petite chapelle des Marins, joyau patrimonial du village de L’Islet, vibrera de nouveau au rythme des arts et des rencontres grâce aux Rendez-vous culturels de la chapelle des Marins.

Pour une quatrième saison, la Corporation des arts et de la culture de L’Islet invite la population à redécouvrir ce lieu chargé d’histoire, fraîchement rénové en 2024, qui met en valeur des talents d’ici proposant un regard original et inspirant sur la région.

La programmation 2025 s’annonce ainsi riche et diversifiée. En effet, dès le 3 juillet à 19 h, Alain Saint-Pierre et Denis Caron ouvriront le bal avec Les marins d’eau douce chantent la mer, une prestation empreinte de nostalgie et d’humour maritime.

Le 20 juillet à 11 h, ce sera au tour de Blanche Comtois et Mélanie Pelletier, un duo mère-fille, de charmer le public avec leur performance voix et piano. Le 7 août à 19 h, Shelly Moustaki livrera un témoignage bouleversant intitulé Parcours vers la liberté : de la Palestine à L’Islet, une histoire de résilience et d’espoir. Enfin, le 14 août à 19 h, Jean-François Pelletier et Guylaine Hudon retraceront l’aventure du journal communautaire Le Hublot sous le thème Une fenêtre sur notre milieu.

La chapelle des Marins

Classée immeuble patrimonial en 1981, la chapelle des Marins se marie parfaitement à la beauté du village de L’Islet, avec comme toile de fond le fleuve Saint-Laurent. Ce bâtiment d’influence néoclassique, construit en 1835, suscite encore aujourd’hui un grand intérêt pour ses valeurs historiques, ethnologiques et architecturales. En 1935, la chapelle a été restaurée et dédiée à Saint-Joseph au secours des marins. Elle nous rappelle le passé maritime de L’Islet.

Un prix abordable

Le prix d’entrée suggérée est de 5 $. Pour plus d’information : www.cacli.qc.ca, info@cacli.qc.ca, ou par téléphone au 418 247-3331.