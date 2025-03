Amélioration de la sécurité de la salle multifonctionnelle

La municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska a complété des travaux visant à renforcer la sécurité de sa salle multifonctionnelle. Ces améliorations ont été rendues possibles grâce à une contribution financière de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska et de la MRC de Kamouraska via le Fonds régions et ruralité-Volet 2, totalisant 12 500 $.

« Ce soutien financier nous permet d’offrir un environnement plus sécuritaire et adapté aux besoins de notre communauté », souligne Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Elle ajoute que la salle, lieu de rassemblement pour diverses activités culturelles, communautaires et sportives, pourra désormais mieux répondre aux attentes des citoyens.

L’investissement a permis l’installation de dispositifs de sécurité et l’amélioration des infrastructures existantes. Christiane Castonguay, directrice générale de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, se réjouit de cette collaboration : « Nous sommes fiers de contribuer à des initiatives qui renforcent la vitalité et la sécurité des milieux de vie. »

Les citoyens sont invités à venir découvrir les installations et à profiter des événements qui y seront organisés.