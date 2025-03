Nos régions relèvent le Défi 28 jours sans alcool

Alors que février est derrière nous, le Défi 28 jours sans alcool orchestré par la Fondation Jean Lapointe a une fois de plus mobilisé les Québécois autour d’une cause essentielle : la prévention et le traitement des dépendances. Cette année, plus de 5000 participants à travers la province ont permis d’amasser plus de 555 000 $ pour soutenir les services de la Maison Jean Lapointe.

« Chaque dollar récolté permet de financer des programmes de prévention et d’accompagnement qui changent des vies », affirme Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.

Au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches, l’engagement a été notable. Dans la première région, 100 participants ont permis d’amasser 7129 $, tandis qu’en Chaudière-Appalaches, 141 participants ont récolté 13 085 $. Ces montants témoignent d’une participation constante et d’une sensibilité régionale à la cause.

Depuis 20 ans, la Maison Jean Lapointe mène des actions de prévention auprès des jeunes, sensibilisant plus d’un million d’élèves du secondaire aux dangers de la consommation. L’impact du Défi dépasse ainsi la collecte de fonds, suscitant une réflexion collective sur les habitudes de consommation, et sur l’importance d’un soutien adéquat pour les personnes aux prises avec des dépendances.