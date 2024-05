Amenez-en des projets pour les jeunes avec LOJIQ!

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), acteur en mobilité jeunesse depuis 56 ans, étaient dans notre région récemment afin de faire la promotion de leurs programmes de soutien à la mobilité des jeunes de 18 à 35 ans. Maïssane Mansour, chargée de projets aux programmes Entrepreneuriat et Développement de carrière, et Nadège Célestin, chargée des communications – Contenu et Affaires publiques, ont rencontré diverses organisations phares en ce sens, dont le Service du développement territorial, volet entrepreneuriat, de la MRC de Kamouraska.

« Notre mission est d’encourager et de valoriser les projets de mobilité chez les jeunes adultes du Québec, que ce soit au niveau professionnel, entrepreneurial, ou de développement des compétences personnelles à l’extérieur de leur milieu de vie, que ce soit ailleurs au Québec ou au Canada, voire même à l’international », explique Nadège Célestin.

L’un des succès régionaux les plus connus est celui de Joël Pelletier, de la distillerie du Saint-Laurent à Rimouski. Grâce à l’organisme, le jeune homme a pu se rendre à la troisième édition de la Grande Rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone, en 2019 à Strasbourg, pour parfaire ses connaissances avec l’aide de LOJIQ.

LOJIQ a annoncé un soutien financier de 2500 $ pour réaliser un projet au Québec ou à l’international, attribuable à une ou plusieurs personnes pour financer la réalisation de projets entrepreneuriaux impliquant une mobilité durant la phase de suivi dans le domaine du Savoir Affaires maritime. « Notre visite dans le Bas-Saint-Laurent s’inscrit dans la volonté de LOJIQ d’accroître sa visibilité et l’accès à ses services pour les jeunes des régions », poursuit madame Célestin.

Les projets peuvent être soumis dans une vaste gamme de programmes de mobilité, en entrepreneuriat, développement de carrière, mobilité étudiante et engagement citoyen. Les jeunes âgés de 18 à 35 ans qui ont une idée peuvent la soumettre à l’organisme qui pourra alors l’évaluer. « La mobilité intra-Québec, au Canada, ou à l’international s’avère un excellent tremplin pour le développement professionnel », conclut Nadège Célestin. Tous les détails sont disponibles sur le site internet de LOJIQ, au www.lojiq.org.