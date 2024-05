Cégep de La Pocatière : Deux étudiants se démarquent

Deux étudiants du Cégep de La Pocatière qui participent au profil Recherche-études se sont démarqués dans les dernières semaines lors de rencontres sur la recherche au collégial.

D’abord, Leyla Hippeau-Dufour, étudiante-chercheuse de deuxième année en Technologie du génie physique, de même que Maïkan Bruel-Pilon, étudiant-chercheur finissant en Techniques de bioécologie ont présenté leurs projets de recherche respectifs lors du Forum Innovation, ingénierie, informatique et entrepreneuriat (FI3E) tenu à l’UQAR le 24 avril dernier. Pour la première fois, le FI3E présentait treize projets en provenance du collégial, en plus des habituels projets de niveau universitaire.

Parmi les projets de niveau collégial présentés, trois se sont vu remettre des bourses. En tête de liste figure M. Bruel-Pilon qui a reçu une bourse de 400 $ pour son projet « Étude de l’effet du biochar sur la production de mycomatériaux » réalisé en collaboration avec Biopterre, l’un des trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Cégep de La Pocatière. Suit en deuxième position Mme Hippeau-Dufour et son projet « Exploration des pressions : Dépôt de couches minces et traitements laser pour des capteurs haute résolution » réalisé avec Solutions Novika, un autre CCTT du Cégep.

M. Bruel-Pilon est également l’un des trois finalistes pour les Prix étudiants de l’Association pour la recherche au collégial (ARC). Il a donc eu le privilège de présenter son projet le 14 mai lors d’une séance de communication orale spécialement dédiée aux finalistes à l’occasion du colloque organisé par l’ARC dans le cadre du 91e Congrès de l’Acfas qui se tiendra à l’Université d’Ottawa. L’Association réalise aussi, pour chacune des candidatures gagnantes, une affiche scientifique qui sera exposée aux côtés des 46 autres communications scientifiques présentées lors du colloque.

« Le Cégep de La Pocatière est depuis longtemps un leader et un précurseur dans le domaine de la recherche. Voir nos deux étudiants-chercheurs figurer en tête du palmarès des boursiers du FI3E, et voir le projet de M. Bruel-Pilon se tailler une place aux Prix étudiants de l’ARC nous rappelle que les partenariats avec nos CCTT sont précieux, et porteurs de projets pertinents et bien ficelés. Bravo à nos deux étudiants et aux personnes qui ont contribué aux projets, de près ou de loin! », conclut Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.