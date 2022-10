Analyser son eau : un défi simplifié en région

Cet automne, les municipalités de L’Islet et d’Issoudun se joignent au projet-pilote Mon eau, mon puits, ma santé. Ce projet vise à faciliter l’analyse d’eau par les propriétaires de puits privés, puisqu’une eau de qualité est essentielle pour la santé.

Le projet permet aux citoyens de L’Islet qui ont un puits de bénéficier d’une analyse à un prix réduit de groupe. La distribution des trousses d’échantillonnage est déjà en cours, et les premiers envois groupés d’échantillons vers les laboratoires ont débuté le 4 octobre. Ils se poursuivront tous les mardis jusqu’au 15 novembre prochain. L’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud accompagne et soutient la municipalité de L’Islet et ses citoyens tout au long du projet.