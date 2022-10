L’ADDS Kamouraska s’attaque à l’élimination de la pauvreté et des préjugés

Le 17 octobre, l’Association pour la défense des droits sociaux du Kamouraska (ADDSK) se joindra à d’autres organismes pour souligner la Journée internationale contre la pauvreté. L’inflation constante a fait augmenter le niveau de revenu viable servant à déterminer le statut d’une personne vivant en situation de pauvreté. En 2022 au Québec, il faut entre 25 128 $ et 34 814 $ à un ménage composé d’une personne seule pour vivre dignement, hors de la pauvreté.

« Nous trouvons important de souligner qu’une personne sur l’aide sociale avec les prestations de base n’atteint même pas les 10 000 $. Cette journée est l’occasion de rappeler au gouvernement, aux dirigeants de notre société et aux citoyens que la lutte contre la pauvreté est loin d’être terminée. De plus, les préjugés sont encore très présents envers les personnes touchées, prises pour cible », explique Christian Dubé, coordonnateur de l’ADDSK.

Faisant suite à la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales du Québec qui a eu lieu en mai, à l’égard de cette journée, l’ADDS Kamouraska lancera une série de cinq capsules vidéo pour sensibiliser la population sur les préjugés qui peuvent être vécus par les personnes ostracisées, à faible revenu. Elles ont été produites par l’Agence A@Z Multimédias de La Pocatière.

Pour accentuer la journée, l’organisme tiendra une porte ouverte le 19 octobre pour faire visiter ses locaux et faire connaître ses services. L’évènement se déroulera de 15 h à 19 h à ses locaux situés au 421 A, 4e avenue Painchaud à La Pocatière. Pour l’occasion, quelques bouchées seront servies. « Nous voulons avoir plus de visibilité, et nous voulons sensibiliser les personnes à faibles revenus pour leur dire qu’ils ont un endroit où ils peuvent être écoutés et entendus. Nous souhaitons aussi rejoindre nos partenaires pour qu’ils nous connaissent mieux », de conclure Christian Dubé.

Source : Association pour la défense des droits sociaux du Kamouraska