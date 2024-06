André Gaudette reçoit la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés

La lieutenante-gouverneure du Québec, l’honorable Manon Jeannotte, a remis récemment la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés à sept citoyens et citoyennes du Bas-Saint-Laurent. Les récipiendaires, un par MRC, ont été reconnus pour leur engagement bénévole exceptionnel dans des habitations membres de la Fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI). Parmi les lauréats, André Gaudette, de Kamouraska, s’est particulièrement distingué par ses contributions remarquables.

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter sur des bénévoles dévoués dans le secteur de l’habitation communautaire, et plus particulièrement dans les OSBL d’habitation, qui s’adressent à une clientèle vulnérable ou à faible et modeste revenu. Toutes et tous méritent amplement cette marque de reconnaissance », déclare Gervais Darisse, président du conseil d’administration de la FOHBGI.

Cette distinction souligne l’importance de l’engagement bénévole pour le bien-être des communautés. La FOHBGI, représentant 124 organismes et offrant plus de 3000 logements à des ménages à faibles revenus, a voulu souligner l’apport de ses bénévoles, qui jouent un rôle crucial dans l’amélioration des conditions de vie des résidents, en proposant le nom de M. Gaudette.

Un engagement concret et constant

André Gaudette, agronome de formation, s’est engagé dans le secteur du logement communautaire et social après une brève incursion en politique municipale. Depuis les années 90, il a travaillé sans relâche pour améliorer les conditions de logement à La Pocatière et ses environs. « C’est grâce aux bénévoles comme M. Gaudette que les résidents des OSBL d’habitation de nos régions bénéficient de milieux de vie dynamiques, accueillants et sécuritaires. Comme en témoigne leur obtention de la Médaille du lieutenant-gouverneur, ces personnes font vraiment la différence auprès des résidents et dans leur communauté », lit-on dans le document.

L’une des réalisations majeures de M. Gaudette est la rénovation de l’ancien couvent de La Pocatière, transformé en résidence pour aînés, le Domaine Angélique, qui loge maintenant une quarantaine de personnes âgées dans des logements adaptés. « On a conservé un immeuble patrimonial qui loge maintenant confortablement des personnes âgées qui peuvent compter sur des services professionnels attentionnés », a-t-il déclaré avec fierté.

En 2012, il a également contribué à la création de la Maison Marcelle-Mallet, un édifice de 12 logements réservés aux personnes présentant des problématiques de santé mentale, en partenariat avec la communauté des Sœurs de la Charité de Québec. « Quand on travaille avec les jeunes, c’est là qu’on réalise tout le bien qu’on peut faire », conclut M. Gaudette, montrant son dévouement à aider les plus vulnérables de tous âges.

Par ailleurs, il travaille actuellement à regrouper les logements à loyer modique du Kamouraska et de la MRC de L’Islet, pour offrir de meilleurs services et améliorer l’efficience de l’organisation, visant à réunir environ 300 logements dans une vingtaine de municipalités.

Les autres lauréats de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés au Bas-Saint-Laurent en 2024 sont Gilles Pelletier pour Rivière-du-Loup, Jean-Pierre April pour les Basques, Hermann Fortin pour le Témiscouata, Louis Arseneault pour Rimouski-Neigette, Édith Thibault pour la Mitis, et Carmen St-Hilaire pour la Matanie.