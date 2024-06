Mathieu Rivest trace un bilan positif de la dernière session

Avec l’arrivée de l’été, c’est l’heure du bilan de session parlementaire pour Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud. Lors d’une entrevue exclusive, il a partagé sa rétrospective de la dernière session parlementaire, mettant en lumière les réalisations et les défis rencontrés.

Mathieu Rivest a mis en avant plusieurs réalisations pour sa circonscription. Parmi celles-ci, il a mentionné les nombreuses déclarations de député qu’il a faites pour valoriser les initiatives locales. « J’ai parlé de l’Everest de la Côte-du-Sud au niveau du hockey, de l’aide au club de golf de Saint-Pamphile, et de l’organisation Enseigner Kamouraska, qui encourage les jeunes à rester dans la région. »

Il a également souligné l’importance de la culture dans la région, remettant des médailles de député à plusieurs artistes locaux, et reconnaissant l’engagement de Marie-Claude Deschênes pour le Cégep de La Pocatière. « La culture a toujours été importante pour moi, et je suis fier de soutenir les artistes et les institutions culturelles de notre région. »

En matière d’investissements, le député a indiqué que plus de 45 millions $ ont été injectés dans divers projets locaux, dont 18 millions $ par le ministère des Transports, et 17 millions $ pour les affaires municipales. « C’est un montant record pour la Côte-du-Sud, et ces investissements contribuent directement à l’amélioration de notre qualité de vie. »

Le complexe culturel et sportif de Montmagny, un projet phare mobilisant plusieurs ministères, a également été un point fort de la session. « Ce projet est le fruit de nombreuses années de travail et de collaboration entre les acteurs locaux. Il touchera trois ministères, et offrira des infrastructures sportives et culturelles de pointe à notre communauté. »

Le défi du troisième lien

Abordant la question du troisième lien, Mathieu Rivest a expliqué la complexité du projet, et l’importance de prendre le temps nécessaire pour une analyse approfondie. « Aujourd’hui, nous avons une solution pour améliorer la mobilité dans la région de Québec. Le travail de représentation de tous les milieux socioéconomiques de Chaudière-Appalaches, avec mes collègues députés, a été déterminant. Nous sommes très satisfaits d’avoir pris ce temps de réflexion », ajoute-t-il.

Mathieu Rivest a également souligné l’importance de son rôle de législateur et de représentant des citoyens. Il a mis en avant les deux volets de son travail : la participation aux commissions parlementaires, et la représentation des projets et des enjeux locaux à l’Assemblée nationale. « Pour moi, la période de questions représente à peine 10 % du travail. L’essentiel se passe dans les commissions parlementaires, et dans le travail de terrain pour répondre aux besoins des citoyens. Et je peux compter sur une équipe exceptionnelle qui fait un travail incroyable pour répondre aux gens. Notre objectif est de le faire le plus rapidement possible, et avec le plus de clarté possible », dit-il, insistant sur l’importance du travail d’équipe.

Le député a déjà commencé à planifier la prochaine session en rencontrant les élus locaux, et en engageant un stagiaire pour améliorer les communications. « Créer, dynamiser, soutenir, ce sont les mots-clés pour les prochains mois. Je souhaite continuer à travailler avec les municipalités pour construire une Côte-du-Sud encore plus dynamique », conclut-il.