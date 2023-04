André Lamontagne en visite dans Côte-du-Sud

André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, a passé la journée en Côte-du-Sud le 13 avril. Sa tournée, réalisée en compagnie du député de l’endroit Mathieu Rivest, l’a amené à rencontrer différents acteurs du milieu agroalimentaire, principalement dans les MRC de Montmagny et de Kamouraska.

« Cette tournée était très importante pour moi. J’aime prendre le temps d’aller sur le terrain rencontrer les gens. Je suis toujours en communication avec mes collègues à cet égard. Je dois avoir fait une centaine de tournées du genre depuis que je suis en poste », a dit le ministre.

André Lamontagne a débuté sa journée à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud par une visite de l’entreprise Vallée des prairies. Cette entreprise maraîchère biologique, en activité depuis 1986, est devenue récemment une fiducie d’utilité sociale agricole (FUSA) afin de protéger la terre et sa vocation biologique à perpétuité.

Le ministre s’est ensuite rendu dans la municipalité voisine de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Une somme de 600 000 $ y a été annoncée pour soutenir La Boîte Maraîchère Côte-du-Sud, une entreprise qui vise produire 800 000 laitues par année. Celles-ci seront distribuées dans tous les supermarchés IGA du Québec, de rapporter le journal L’Oie Blanche.

ITAQ

Au Kamouraska, André Lamontagne a visité la Ferme ViGo de Saint-Onésime-d’Ixworth et le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il s’est aussi entretenu avec des représentants de l’Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent.

Un dîner à la Poissonnerie Lauzier de Kamouraska a également eu lieu. Quelques maires du Kamouraska, dont celui de La Pocatière, Vincent Bérubé, et le préfet de la MRC, Sylvain Roy, y étaient conviés. « C’était très informel. Pour nous tous, c’était une première rencontre avec lui. On n’a pas abordé de grands sujets, mais je l’ai tout de même questionné au sujet des investissements en infrastructures annoncés à l’ITAQ, dont on n’a pas vraiment vu le fruit jusqu’à maintenant », a indiqué Vincent Bérubé, maire de La Pocatière.

À ce sujet, André Lamontagne a rappelé que beaucoup d’argent était effectivement prévu pour la modernisation des infrastructures. En 2021, le ministre avait annoncé 12 M$ en maintien d’actifs à La Pocatière et Saint-Hyacinthe, en plus de 59 M$ en nouvelles infrastructures.

En entrevue avec Le Placoteux en octobre dernier, la directrice générale de l’ITAQ Aisha Issa mentionnait que plusieurs investissements non visibles avaient été réalisés, et que les autres à venir à La Pocatière concernaient la mise aux normes de la fosse de compostage, la réhabilitation de l’ancienne meunerie et bergerie, des travaux au centre équestre et à la ferme laitière conventionnelle, et la conversion de l’ancienne écurie de reproduction en bâtiment multiélevage. L’appel d’offres à cet effet venait également d’être lancé, le 11 octobre. « Ces projets sont plus qu’à l’étude, ils sont bien avancés, et l’ITAQ est en contact avec la Société québécoise des infrastructures. Ça va se réaliser, dans un avenir assez rapproché », a conclu le ministre.