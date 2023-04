Élections partielles à Mont-Carmel : L’expérience et la jeunesse sont sur les rangs

Même s’ils ne forment pas une équipe municipale officielle, les trois candidats à l’élection partielle à venir à Mont-Carmel disent partager une vision commune, basée sur l’écoute, la transparence et la mobilisation citoyenne.

Mélanie Lévesque, Josée-Ann Dumais et Denis Lévesque sont tous les trois natifs de Mont-Carmel. Les deux premières sont allées étudier à l’extérieur, mais sont revenues vivre dans leur village natal pour participer à l’effervescence qu’elles ont sentie dans la vie communautaire. Quant au troisième, lui aussi Carmelois d’origine, il a déjà goûté à la gouvernance municipale, ayant été maire de Mont-Carmel de 2009 à 2017.

Mélanie Lévesque

La candidate est enseignante au secondaire à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Elle dit avoir « rechoisi » Mont-Carmel après ses études. « J’ai rencontré des gens fiers, engagés et innovateurs », a affirmé Mme Lévesque, ce qui a confirmé qu’elle avait fait le bon choix en revenant s’installer ici avec sa famille. Son implication dans la création du comité de loisirs l’a convaincue du puissant pouvoir de la mobilisation des citoyens pour améliorer la vie de sa communauté. La libération de trois sièges au conseil municipal a été l’occasion pour elle de pousser un peu plus loin sa participation citoyenne. « Quand on monte dans les hauteurs de Mont-Carmel, évoque Mélanie Lévesque, on voit grand. De la même façon, je veux rassembler les forces des citoyens, les accueillir pour leur permettre de rayonner et de voir grand. »

Josée-Ann Dumais

Cette conseillère en communication et au recrutement au Cégep de La Pocatière motive ainsi sa candidature : « J’ai envie qu’on rétablisse la communication avec les citoyens de Mont-Carmel, de les informer des projets et des enjeux que nous vivons; et de l’autre côté, j’ai aussi envie qu’on soit à l’écoute. Qu’aux séances du conseil, les citoyens sentent qu’il y a une ambiance d’ouverture. » Elle mettra aussi à profit son expérience en marketing territorial pour renforcer le caractère attractif de Mont-Carmel pour attirer de nouveaux résidents. Par ailleurs, Mme Dumais souligne l’importance de consulter les citoyens pour planifier les projets importants. Elle cite en exemple l’aménagement d’un nouvel espace à la patinoire municipale, qui nécessitera une réflexion collective pour qu’il soit le plus polyvalent possible.

Denis Lévesque

Cultivateur et administrateur émérite, Denis Lévesque a fait sa marque en participant à la création de la coopérative Avantis, née de la fusion de six coopératives régionales. Se qualifiant de préretraité, il s’occupe toujours de gestion et de comptabilité à la ferme familiale qui entame, avec son fils Félix, la cinquième génération d’agriculteurs depuis 1881. Président de la Corporation de développement de Mont-Carmel, il a toujours gardé « un regard intéressé à la chose municipale ». S’il a choisi de « reprendre du service », c’est dans l’intention de porter une attention particulière aux dossiers de développement. « Je pense à un projet de garderie communautaire, déjà amorcé; je pense aussi au projet de la Place du Haut-Pays pour l’église, au lac de l’Est et à son aire protégée, aux droits de coupe forestière sur les terres publiques, et j’en passe. »

Une vision commune

Au-delà des projets spécifiques, les trois candidats ont souligné l’importance de la collaboration avec les conseillers qu’ils rejoindront au conseil municipal. Ils accordent également une grande importance à l’ouverture et à l’écoute, de même qu’à l’implication des citoyens dans la vie de Mont-Carmel. Reconnaître et utiliser leurs forces et leurs talents pour les mettre à contribution dans des actions collectives, et générer ainsi un sentiment fort d’appartenance à la communauté, a été souligné par tous les candidats comme un objectif essentiel de leur mandat. « On l’a vu quand une trentaine de parents avec leurs enfants sont venus l’année dernière travailler au parc-école, rappelle Mélanie Lévesque. En expérimentant l’engagement bénévole, on peut raviver la flamme et la fierté d’accomplir quelque chose d’important. Il faut créer ces opportunités-là. »

Les citoyens ont jusqu’au 21 avril 16 h 30 pour poser leur candidature à l’élection partielle qui aura lieu le 21 mai prochain. En date du 14 avril, un seul poste serait en élection, le siège numéro deux où deux candidatures sont en lice : Josée-Ann Dumais et Rosemary Lévesque.