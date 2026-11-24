Devant une centaine de convives au Club de golf Saint-Pacôme le 14 novembre dernier, le journaliste et auteur André Noël a remporté le prix Saint-Pacôme du roman policier pour Sale ville, publié aux Éditions du Boréal. C’était la 24e édition de ce prix dont la notoriété n’est plus à faire dans le milieu littéraire québécois.

Le lauréat a reçu la bourse de 3000 $ associée à ce prix, remise grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, de la Municipalité de Saint-Pacôme et de la MRC de Kamouraska.

Le roman d’André Noël a été choisi comme le meilleur parmi les 35 polars proposés cette année par les maisons d’édition. Deux autrices de haut calibre complétaient le trio de finalistes : Chrystine Brouillet, pour son roman De bon droit publié aux Éditions Druide, et Véronique Marcotte pour Je n’ai personne à qui dire que j’ai peur publié chez Québec Amérique.

Si Chrystine Brouillet est une habituée du prix Saint-Pacôme, qu’elle a remporté en 2009 et pour lequel elle a été plusieurs fois finaliste, André Noël et Véronique Marcotte figuraient pour la toute première fois au palmarès des romans policiers retenus par le jury.

Corruption dans la ville

Le jury, présidé par l’autrice et scénariste Geneviève Lefebvre, et composé du critique Michel Bélair et de l’auteur Benoît Bouthillette, a salué le talent d’André Noël pour transformer sa connaissance de la corruption municipale (il a été enquêteur pour la commission Charbonneau) en une œuvre littéraire puissante, où le roman policier devient un révélateur social.

« Sale Ville est un roman essentiel parce qu’il met à nu les mécanismes d’une corruption systémique, où entrepreneurs et politiciens se rendent complices d’un véritable banditisme institutionnalisé », de mentionner Benoît Bouthillette.

Autres prix

Le prix Jacques-Mayer du premier polar a été décerné à Guy Robert Roussel pour Là où on enterre les bêtes, publié chez Fides. Le jury a souligné le caractère singulier et très états-unien de la narration de l’auteur natif de la Côte-Nord. « Nous avons été séduits par la truculence des personnages, leur humanité rugueuse et la puissance évocatrice de leurs univers. », souligne Benoit Bouthillette.

Enfin, les prix de la rivière Ouelle, récompensant des nouvelles policières d’auteurs n’ayant jamais publié, ont été décernés. Le premier prix est allé à Annik Lévesque, de Rivière-du-Loup, pour son texte Les étrangers, et le deuxième prix a été remis à Johanne Fournier, de Saint-Ulric, pour sa nouvelle Le tatouage de la Margaree. (ÉV)