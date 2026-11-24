Dans la foulée de la remise du 24e Prix Saint-Pacôme du roman policier, La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière recevait les auteurs finalistes et l’invité d’honneur pour une conversation animée par l’autrice Geneviève Lefebvre, présidente du jury.

Geneviève Lefebvre connaît bien Saint-Pacôme. En 2013, elle a remporté le prix Coup de cœur du club du polar de la bibliothèque Mathilde-Massé de Saint-Pacôme. Le coup de cœur a été réciproque : en plus de revenir régulièrement au Kamouraska, elle assure depuis plusieurs années la présidence du jury pour le Prix Saint-Pacôme.

Sa vaste expérience comme autrice, scénariste et chroniqueuse, et son amour de la littérature québécoise ont permis à la vingtaine de personnes présentes de découvrir presque toutes les facettes du processus d’écriture, et de ses contraintes.

Dans la tête d’un auteur

Le gagnant du Prix Saint-Pacôme, André Noël, le gagnant du Prix Jacques-Mayer, Guy Robert Roussel, et l’invité d’honneur François Léveillé — qui a publié à compte d’auteur son premier roman policier cet automne — se sont montrés très généreux de leurs réflexions et de leurs anecdotes, allumées de main de maître par Geneviève Lefebvre. Le public a également participé avec enthousiasme à la conversation, qui a été très animée, au point de déborder l’horaire prévu sans que personne ne s’en plaigne.

On a ainsi découvert que pour Guy Robert Roussel, l’écriture est un marathon dans lequel il s’engage chaque matin bien avant le lever du soleil, et dont il ressort le soir, épuisé, mais ne souhaitant rien d’autre que de recommencer.

Pour André Noël, journaliste de formation, l’écriture d’un roman permet d’imbriquer la fiction dans la réalité. « C’est un grand plaisir d’entrer dans la psychologie des personnages, et de développer une histoire autour de ça, à partir de faits qui sont tout à fait vrais. »

Si les deux finalistes ont souligné l’importance du travail d’édition, François Léveillé, à 74 ans, a avoué avoir manqué de patience. « J’étais pareil quand j’étais chansonnier : j’avais ma petite maison de disques. Là, j’ai créé ma maison d’édition. J’aime avoir la liberté de décider moi-même ce que je fais, et quand je le fais. »

Malgré des méthodes et un parcours qui leur sont propres, les trois auteurs se sont entendus pour dire que la littérature est un art exigeant qui requiert, en plus de l’appel intérieur à l’écriture, de la ténacité et une persévérance inébranlables. La publication, le succès et la renommée sont un bonus apprécié, mais le plus émouvant, comme l’a souligné M. Léveillé, « c’est que le livre dure dans le temps, comme une forme d’éternité qu’on lègue à nos proches ».

Les auteurs, l’animatrice et le public de La Mosaïque ont savouré chaque instant de cette conversation sur le thème de l’écriture. Photo : Étienne Tremblay