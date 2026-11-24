La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro Québec vous proposent Yves Lambert, 50 ans de la Bottine à aujourd’hui le dimanche 29 novembre à 15 h

Yves Lambert, icône de la musique traditionnelle québécoise, a marqué les esprits en tant que chanteur, accordéoniste et membre fondateur de La Bottine souriante, groupe mythique qui a contribué à populariser et à remettre au goût du jour la musique traditionnelle québécoise, d’ici jusqu’à l’international.

Après plus de 25 ans avec le groupe, Yves Lambert a choisi de poursuivre une carrière solo marquée par des choix artistiques audacieux et innovants, alliant la musique festive et dansante à la poésie d’auteurs-compositeurs souvent méconnus. Depuis 2003, il explore de nouvelles avenues musicales, d’abord avec le Bébert Orchestra, puis avec le Yves Lambert Trio, et depuis 2024 avec le Grand Orchestre d’Yves Lambert, un projet où la poésie s’unit à la fête dans un savant équilibre entre tradition et modernité.

Et voilà qu’en 2025, Yves Lambert a célébré 50 ans de carrière avec un tout nouveau spectacle festif et émouvant, à la hauteur de son parcours exceptionnel. Parmi ses projets les plus marquants, on retrouve des albums comme Laissez courir les chiens, Tentation, Lâche-moi l’tordeur, et son plus récent opus Romance Paradis, paru en 2024, un hommage au début de l’industrie de la chanson canadienne-française des années 20. Ces albums ont consolidé son statut d’icône du renouveau trad québécois, avec toujours la même touche d’originalité et de modernité. Les compositions et les arrangements proposés par ses musiciens sont remplis de prouesses et d’ingéniosité.

Ce spectacle pour son 50e sera une célébration touchante, enlevante, et profondément ancrée dans l’âme du Québec. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, et chez Métro Plus Lebel à La Pocatière.

Source : Corporation régionale de la Salle André-Gagnon