Animaux interdits en logement : Une décision du TAL pourrait changer la donne pour les locataires

Une décision récente du Tribunal administratif du logement (TAL) pourrait bien marquer un tournant majeur pour les locataires québécois possédant des animaux. Dans un jugement rendu le 12 mars dernier, le Tribunal a conclu qu’une clause de bail interdisant la présence d’animaux contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne.

Le dossier, porté par Me Kimmyanne Brown pour le cabinet Défends-toit, visait à contester la légalité de ce type de clause, encore largement répandu au Québec. Le TAL a finalement statué que cette interdiction porte atteinte aux droits fondamentaux des locataires, notamment en matière de dignité, de liberté et de vie privée, protégés par les articles 1 et 5 de la Charte.

Pour Me Brown, il s’agit d’une avancée importante. « Cette décision consacre l’idée que ces clauses constituent une ingérence dans la vie privée des locataires, en plus de porter atteinte à leur liberté », affirme la présidente et cofondatrice de Défends-toit.

Au-delà de l’aspect juridique, cette décision s’inscrit dans un contexte social bien réel. Chaque année, la combinaison de la pénurie de logements et des interdictions d’animaux contribue à l’abandon de nombreux animaux au Québec. Pour plusieurs locataires, ces clauses ont longtemps représenté un dilemme difficile : conserver leur logement ou garder leur animal. « Un locataire ne devrait pas avoir à choisir entre son logement et un membre de sa famille. Les animaux occupent une place réelle dans la vie affective et familiale de nombreuses personnes », ajoute Me Brown.

Dans certains cas, ces clauses ont aussi été utilisées comme levier par des propriétaires pour exercer une pression sur les locataires, même en l’absence de nuisances ou de dommages causés par l’animal.

Le cabinet Défends-toit espère maintenant que cette décision fera évoluer la jurisprudence, et encouragera une modernisation du Code civil du Québec qui est toujours muet à ce sujet. L’objectif : mieux harmoniser le droit du logement avec les réalités actuelles, notamment en matière de bien-être animal et de respect des droits fondamentaux. Reste à voir maintenant si cette décision isolée fera école, ou si elle marquera le début d’un changement plus large dans les rapports entre locataires et propriétaires au Québec.