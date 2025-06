Anne-Christine Charest devient la nouvelle directrice générale de la CCKL

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) s’apprête à tourner une page importante de son histoire. À compter du 4 août prochain, elle accueillera à sa tête une nouvelle directrice générale en la personne d’Anne-Christine Charest.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accepte ce nouveau rôle à la direction générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. Je suis honorée de pouvoir contribuer au dynamisme économique de notre région, et d’appuyer les entrepreneurs d’ici dans leurs ambitions », affirme Mme Charest, qui souhaite miser sur un milieu d’affaires fort, innovant et solidaire.

Bien connue dans la région, Anne-Christine Charest occupe actuellement les fonctions d’attachée politique et de presse auprès du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest. Elle a auparavant dirigé la Télévision communautaire du Kamouraska (TVCK), où elle a aussi œuvré comme journaliste. Forte de cette double expérience dans le milieu communautaire et politique, Mme Charest amène avec elle une compréhension fine des enjeux régionaux et un réseau bien établi.

Son arrivée fait suite au départ annoncé en avril de l’actuelle directrice générale, Nancy Dubé, qui était en poste depuis juin 2019. Mme Dubé assurera d’ailleurs la passation des pouvoirs au cours des prochaines semaines. Elle accompagnera la nouvelle directrice dans sa prise de fonctions, afin d’assurer une transition harmonieuse.

Pour le président de la CCKL, Frédéric Léonard, le choix d’Anne-Christine Charest s’est imposé de lui-même. « Son bagage d’expérience et sa personnalité pétillante font d’elle la candidate idéale pour reprendre le flambeau de Nancy Dubé. Je n’ai aucun doute qu’elle permettra à la Chambre d’aller plus loin dans son rayonnement et dans sa mission auprès des entrepreneurs des régions de Kamouraska et de L’Islet », souligne-t-il.

La nomination de Mme Charest survient à un moment charnière pour la CCKL, qui continue d’élargir ses services, et d’affirmer son rôle de locomotive économique dans les deux MRC qu’elle dessert. Son mandat consistera à renforcer le lien entre les entreprises locales et les instances régionales, à favoriser la concertation économique, et à développer des projets porteurs pour le territoire.

Le conseil d’administration se dit persuadé que cette nouvelle direction permettra à la CCKL de maintenir son élan, tout en répondant aux besoins évolutifs de ses membres. Mme Charest pourra d’ailleurs compter sur une équipe expérimentée, et sur un réseau d’affaires mobilisé autour du développement économique local.

Son entrée en fonction est prévue pour le 4 août. Jusque-là, les activités de la Chambre continueront d’être assurées par Mme Dubé, qui terminera son mandat tout en soutenant le passage de flambeau. Une continuité qui permettra à la nouvelle directrice de s’inscrire dans la mission de la CCKL, tout en y imprimant sa propre vision.