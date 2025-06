Élection fédérale 2025 : Plus serré à l’est qu’à l’ouest pour Bernard Généreux

Les résultats par municipalité de la dernière élection fédérale ayant récemment été révélés au public par Élection Canada, l’analyse des données démontre que dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, le conservateur Bernard Généreux a largement dominé l’ouest. Par contre, plus on avance vers l’est, plus l’écart diminue pour ce dernier. Le candidat libéral Rémi Massé a même réussi à y remporter quelques municipalités.

Sans être en mesure de départager tous les bureaux de vote par municipalité, en raison d’un manque de détails pour certains pôles, les données obtenues démontrent que Bernard Généreux a solidement remporté les MRC de Montmagny et de L’Islet, avec plus de 60 % des voix exprimées. Par contre, même s’il a dominé dans la MRC de Kamouraska avec un peu plus de 50 %, l’écart est moins grand entre celui-ci et Rémi Massé, qui y récolte légèrement plus de 25 % du suffrage.

Dans la MRC de Rivière-du-Loup, les libéraux ont mieux performé, arrachant au passage quelques pôles, mais remportant uniquement les localités de Saint-François-Xavier-de-Viger et de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, bien qu’il y ait eu une égalité à Saint-Hubert entre eux et les conservateurs. Bernard Généreux a remporté le reste des municipalités de cette MRC.

Même phénomène pour la MRC de Témiscouata, où le vote était plus serré à certains endroits. Néanmoins, c’est encore Bernard Généreux qui a remporté le plus grand nombre de pôles. À noter que Diane Sénécal a décroché les municipalités de Lac-des-Aigles et de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, qui ont vu Bernard Généreux y arriver troisième. Pour sa part, Rémi Massé a réussi à gagner la localité de Saint-Michel-de-Squatec, et a manqué de peu remporter Témiscouata-sur-le-Lac.

En somme, dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, l’empreinte conservatrice de Bernard Généreux se révèle plus forte dans la MRC de Montmagny (63,7 %), suivie de près par celle de L’Islet (61,9 %). En allant vers l’est, son avance diminue pour tomber à 51,1 % au Kamouraska, puis à 43,7 % dans la MRC de Rivière-du-Loup, pour finalement remonter à 44,5 % dans celle de Témiscouata. Le libéral Rémi Massé voit quant à lui sa part de voix croître d’ouest en est, soit de 21,2 % à Montmagny jusqu’à 33,3 % à Rivière-du-Loup. La bloquiste Diane Sénécal maintient pour sa part un soutien constant, oscillant entre 15,1 % et 24,7 %, avec son meilleur résultat au Témiscouata, et son pire dans la MRC de Montmagny.

Victoire sans équivoque

Au total, Bernard Généreux a terminé en tête avec 28 873 voix, ce qui représente 45,8 % des suffrages exprimés. Il est suivi par Rémi Massé, du Parti libéral du Canada, qui a obtenu 19 097 voix (30,3 %). En troisième position, Diane Sénécal, du Bloc québécois, a récolté 12 598 votes, pour un résultat de 20,0 %.

Les autres candidats ont obtenu des résultats beaucoup plus modestes. Hubert L’Heureux, du Nouveau Parti démocratique, a recueilli 1072 voix (1,7 %), tandis qu’Alexia Plourde, du Parti vert du Canada, a obtenu 682 votes (1,1 %). Le candidat du Parti populaire du Canada, Jean-François Morin, a quant à lui obtenu 464 voix (0,7 %), et Thibaud Mony, du Parti Rhinocéros, a recueilli 206 votes, pour un total de 0,3 % des voix exprimées. Sur un total de 63 959 bulletins déposés, 967 ont été rejetés, portant à 62 992 le nombre de votes valides.

Mentionnons également que le taux de participation à la dernière élection fédérale dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata s’élève à environ 66,8 %, alors que 63 959 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote sur un total de 95 745 personnes inscrites sur la liste électorale.

NDLR Dans le document d’Élection Canada, les bureaux de vote par anticipation et itinérants sont comptabilisés indépendamment de la municipalité de l’électeur, de sorte qu’il est impossible de calculer le pourcentage exact des voix obtenues pour chaque MRC de la circonscription. Toutefois, les données de ce texte y démontrent malgré tout la tendance dominante.